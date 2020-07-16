Стало известно, как были взломаны аккаунты десятков знаменитостей в Twitter

Главное: Взлом официальных аккаунтов Билла Гейтса, Илона Маска, Apple и многих других в Twitter мог произойти через одного из работников этой социальной сети, который за деньги предоставил злоумышленникам доступ к ее административной части.

Детали: Официальные и верифицированные аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и многих других известных личностей и компаний в Twitter были взломаны при участии одного из сотрудников соцсети. Как сообщает Motherboard by Vice со ссылкой на источники, за получение доступа к аккаунтам представителю Twitter были заплачены деньги.

Как утверждается, доступ был получен с помощью возможностей административной части сети. Так, в панели, доступной только для сотрудников компании, имеются функции для внесения изменений в учетные записи пользователей. Таким образом, в частности, у профилей можно изменить адрес электронной почты.

Кроме того, через панель можно временно или постоянно заблокировать аккаунт, либо защитить его от удаления.

В качестве подтверждения источники прислали журналистам скриншоты якобы административной панели компании Binance в Twitter.

В то же время официальный представитель соцсети заявил в комментарии изданию, что на данный момент они не могут подтвердить информацию о существовании «крота». Идет расследование.

Отметим, что издание предложило всем, кому что-либо известно о взломе, делиться своей информацией, в том числе и через защищенные каналы: Signal (+44 20 8133 5190), Wickr (josephcox) или Джаббер ([email protected]).

В тему: В ночь на 16 июля 2020 года неизвестные хакеры взломали большое количество аккаунтов знаменитостей и крупных компаний в Twitter. В частности, речь идет о Билле Гейтсе, Илоне Маске, Канье Уэсте, Флойде Мэйузэре, Apple, Uber и др. По некоторым данным, таким образом они уже заработали более $100 тыс. При этом аккаунт президента США Дональда Трампа не пострадал.