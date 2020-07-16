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Количество украинцев к концу века может сократиться до критического уровня

Автор: «Фраза»
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Количество украинцев к концу века может сократиться до критического уровня

Главное: Численность населения Украины к концу этого века может уменьшиться более чем в 2 раза и составить 17,5 млн человек. При этом количество населения на всей планете увеличится более чем на миллиард.

Детали: Группа ученых из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона спрогнозировала численность населения в мире до 2100 года. Как сообщает Lancet, по данным исследователей, к этому времени в 183-ех из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне.

В частности, в Украине, как утверждается, к концу текущего века численность населения сократится с 44,6 млн до 17,5 миллионов человек.

Помимо Украины, согласно прогнозу, население сократится более чем в два раза в таких странах как Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.

Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения примерно наполовину. Среди них Китай и Германия. В то время как в странах Африканского континента, наоборот, возрастет втрое. В частности, ожидается, что по количеству жителей в 2100 году Нигерия будет уступать только Индии, где также ожидают спад численности населения до 1,1 млрд чел. Вместе с ними наиболее населенными странами окажутся также США и Пакистан.

В целом предполагается, что население Земли начнет сокращаться в середине 2060-х годоа, а концу века численность опять увеличится и составит 8,8 млрд человек, что на 2 млрд меньше, чем в прошлогоднем прогнозе ООН. По мнению американских ученых, это связано с улучшением доступа к средствам контрацепции и образованию для девочек и женщин во всем мире.

При этом, как предупреждают исследователи, на фоне общего роста продолжительности жизни до 74 лет будет сокращаться число трудоспособного населения, что будет иметь последствия для экономики и может стать главной проблемой XXII века. В частности, повлечет за собой сокращение налоговых поступлений и нанесет ущерб производственной сфере, что скажется на пенсионных системах и здравоохранении.

Отметим, что свой прогноз ученые сделали на базе информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс.

На сегодняшний день в мире проживает около 7,6 млрд чел. При этом начиная с 50-х годов прошлого столетия их численность ежегодно вырастает на 1-2%.

В тему: По данным бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, в Украине по состоянию на середину января 2020 года проживало 37 млн 289 тысяч человек без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом.

По состоянию на начало текущего года численность населения Китая продолжала стремительно расти и составила более 1 млрд 400 млн человек.

В то же время в США был зафиксирован демографический кризис.

Тэги: США, Индия, Украина, Китай, общество, численность, пенсия, здравоохранение, наука, кризис, население, Пакистан, Нигерия, прогноз, население Украины, исследование

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