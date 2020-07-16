Хакеры взломали десятки аккаунтов знаменитостей в Twitter и хорошо на этом подзаработали

Главное: Неизвестные хакеры взломали большое количество аккаунтов знаменитостей и крупных компаний в Twitter. В частности, речь идет о Билле Гейтсе, Илоне Маске, Канье Уэсте, Флойде Мэйузэре, Apple, Uber и др. По некоторым данным, таким образом они уже заработали более $100 тыс. При этом аккаунт президента США Дональда Трампа не пострадал.

Детали: Официальные аккаунты миллиардеров Джефа Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса, политиков-демократов Барака Обамы и Джо Байдена, рэпера Канье Уэста а также множества других известных людей и компаний в Twitter взломали неизвестные хакеры. Как сообщает Cryptobriefing, данный инцидент является частью масштабной хакерской атаки, целью которой является получение прибыли мошенническим путем.

Так, на всех взломанных страницах появилась запись о том, что каждый желающий может переслать на указанный биткоин-счет $1000, и если сделать это в течение получаса, то ему эта сумма вернется в двойном размере. Таким образом «знаменитость» якобы хочет поддержать свое верное коммьюнити в эти непростые времена.

Приблизительный список всех взломанных аккаунтов приводит AuroraIntel. Среди них Apple, Uber, Tron и даже боксер Флойд Мэйуэзер:

Взлом соцсети уже подтвердил на своей странице основатель и глава Twitter Джек Дорси. По его словам, это был тяжелый день для компании и все чувствуют себя просто ужасно.

При этом служба технической поддержки Twitter заявила, что в ближайшее время с публикациями сообщений могут возникать проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидентом уже заинтересовалось отделения ФБР в Сан-Франциско. Правоохранители призвали общественность «не становиться жертвой этой аферы, отправляя криптовалюту или деньги в связи с этим инцидентом».

Между тем, как сообщает сеть Breaking News Global в Twitter, на криптовалютный кошелек мошенников после начала атаки уже якобы поступило не менее $101 тыс.

Впрочем, кто на самом деле перевел эти деньги, неизвестно. О причинах случившегося никакой информации пока также нет.

Отметим, что взлом не коснулся аккаунта президента США Дональда Трампа, который известен своими скандальными постами в Twitter и предпочитает именно такой способ коммуникации.

В тему: 14 июля 2015 года были взломаны твиттер-аккаунты Администрации Президента Украины и министра внутренних дел.

4 мая 2018 года Twitter предупредил своих пользователей о возможной утечке их паролей в связи с уязвимостью, обнаруженной в хранилище на серверах социальной сети. В частности, выяснилось, что во внутренней сети компании пароли хранились в обычном текстовом виде, а не в зашифрованном.

Ознакомиться с рейтингом самых ненадежных паролей к учетным записям можно здесь.