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Главные новости за 15 июля 2020 года

Автор: «Фраза»
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Главные новости за 15 июля 2020 года

— Верховная Рада назвала дату местных выборов в Украине. Они пройдут 25 октября.

— Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлят как минимум до конца лета. Появятся и новые правила.

— В Украине резко подскочило число больных коронавирусом. За сутки скончались еще пятнадцать человек.

— Верховная Рада не приняла закон, позволяющий депутатам нанимать в помощники людей без среднего специального или высшего образования.

— К годовщине своего создания партия «Слуга народа» выпустила коробки конфет с лицом президента Зеленского и цитатой о неважности того, на каком языке мы разговариваем. При этом непонятно, о какой годовщине идет речь.

— В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. Сегодня он должен был выйти на пенсию.

— Брат женщины, задушившей собственного сына и покончившей с собой в Харькове напал на журналистов, которые пытались выяснить обстоятельства происшедшего. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Тем не менее, СМИ удалось выяснить некоторые детали трагедии.

— У известной украинской телеведущей Марички Падалко во время прямого эфира выпал зуб.

— Шведский сервис потокового воспроизведения музыки заработал в Украине. Пользоваться им можно как бесплатно, так и по подписке, стоимость которой начинается от $2,5 в месяц.

— Вещества содержащиеся в капусте, способны облегчать протекание коронавирусной болезни COVID-19. По данным французских ученых, в странах, где ее широко употребляют в пищу, смертность ниже, чем в остальном мире.

— По данным французских врачей, им удалось зафиксировать случай возможной передачи нового коронавируса от беременной женщины к плоду. По мнению независимого эксперта из США, такие случаи чрезвычайно редкие.

— В Париже после 4 месяца карантина полностью заработала Эйфелева башня — администрация разрешила допуск на самый высокий этаж.

— По прогнозам аналитиков Samsung, массовый запуск связи шестого поколения может состояться уже в 2030 году. Пиковая скорость передачи данных у нового поколения ожидается на уровне 1000 Гбит/с с минимальной задержкой.

— Известный уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, она посвящена пандемии коронавируса. Однако на данный момент ее уже стерли.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, выборы, убийство, медицина, нападение, Харьков, здоровье, карантин, СБУ, законопроект, политика, наука, Париж, Франция, годовщина, криминал, конфеты, курьезы, новости Украины, Слуга народа, коронавирус, Spotify, Маричка Падалко

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