Главное: Верховная Рада назвала дату местных выборов в Украине. Они пройдут 25 октября.

Детали: В воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Соответствующее решение приняла в среду, 15 июля, Верховная Рада, которая проголосовала за постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)», поддержав документ 326 голосами.

В частности, в принятом постановлении говорится, что на 25 октября назначаются «очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы».

Выборы парламентарии должны были назначить не менее чем за 90 дней до дня голосования, то есть – до 25 июля.

Справка: как гласит статья 141 украинской Конституции, «очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах».