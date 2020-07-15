Ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом

Главное: По данным французских врачей, им удалось зафиксировать случай возможной передачи нового коронавируса от беременной женщины к плоду. По мнению независимого эксперта из США, такие случаи чрезвычайно редкие.

Детали: Исследовательская группа врачей из Парижского университета изучила историю болезни ребенка и роженицы с COVID-19 и пришла к выводу, что коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, в исследовании говорится о ребенке, который родился в марте 2020 года от матери с диагнозом COVID-19 и вскоре дал положительный результат на упомянутую болезнь.

Тогда у младенца диагностировали аномалии в мозге, однако ребенок победил болезнь и спустя 3 месяца «имеет медицинские показания близкие к норме». 23-летняя мама ребенка, история болезни которого теперь считается первым случаем внутриутробного заражения коронавирусом, также выздоровела от COVID-19.

Убедительность полученных данных подтвердил исполнительный директор Исследовательского института в университете Питтсбурга доктор Йоэль Садовский. Тем не менее, по его словам, важно отметить, что случаи возможной передачи коронавируса в утробе матери, судя по всему, крайне редки.

В тему: 8 мая 2020 года китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.

11 мая ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) установили, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от одного человека к другому через слезную жидкость.

Однако самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-19 существует при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.