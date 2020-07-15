«Слуги народа» заказали на годовщину фирменные конфеты. Не у Порошенко

Главное: К годовщине своего создания партия «Слуга народа» выпустила коробки конфет с лицом президента Зеленского и цитатой о неважности того, на каком языке мы разговариваем. При этом непонятно, о какой годовщине идет речь.

Детали: Партия «Слуга народа» заказала брендированные коробки конфет к годовщине своего создания. Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по фотографии, опубликованной журналисткой «Радио Свобода» Властой Лазур, на них изображен президент Украины Владимир Зеленский и куски различных заголовков и статей из СМИ, в которых упоминаются «слуги народа» и их лидер. На 280-граммовой коробке также запечатлен призыв к единению, в котором подчеркивается, что «неважно, с востока ты или с запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь».

«Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: «Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет „Слуга народа“», — рассказала Лазур в эфире одного из телеканалов.

По ее информации, эти конфеты не имеют никакого отношения к корпорации бывшего президента Roshen, «потому что это химия» и изготавливаются на заводе в Ровенской области.

Отметим, что не совсем понятно, о какой годовщине идет речь, так как партия «Слуга народа» была зарегистрирована в Министерстве юстиции 13 апреля 2016 года под названием «Партия решительных перемен». А в «Слугу народа» она была переименована 2 декабря 2017 года.

В тему: В мае 2020 года российские кондитеры из «Рот Фронт» подали в Европейский суд на компанию Roshen. Они хотят запретить нынешнюю обертку конфет «Ромашка».

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