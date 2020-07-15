Spotify отныне и в Украине: стали известны тарифы

Главное: Шведский сервис потокового воспроизведения музыки заработал в Украине. Пользоваться им можно как бесплатно, так и по подписке, стоимость которой начинается от $2,5 в месяц.

Детали: Популярный стриминговый музыкальный сервис Spotify с сегодняшнего дня начал официально работать в Украине. Как сообщается на официальном сайте компании, отныне приложение доступно в App Store и Play Market на территории нашей страны безо всяких ограничений.

На сегодняшний день есть четыре варианта подписки на услуги Spotify:

— месячная — $4,99/месяц;

— для двоих — $6,49/месяц;

— семейная — $7,99/месяц;

— для студентов — $2,49/месяц.

Узнать подробности предоставляемых услуг по данным планам можно из инфографики:

При этом первый месяц доступен бесплатно.

Отметим, что сервисом также можно пользоваться совершенно бесплатно, однако при этом придется слушать рекламу и столкнуться с рядом других ограничений (нет возможности скачивания на устройство, нельзя пропустить уже играющую песню и т. д.).

Интерфейс как мобильного приложения, так и сайта Spotify.com по-прежнему не поддерживает украинский язык, поэтому вся информация для наших пользователей отображается на английском.

Spotify — интернет-сервис потокового аудио, расположенный в Стокгольме и позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 млн музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов. Доступен как в виде сайта, так и в качестве приложения для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. Несмотря на то, что на этот сервис приходится более трети мирового аудиостриминга, до 2018 года он был убыточен.

В Украине Spotify можно было прослушивать и раньше, однако для регистрации и скачивания приложения необходимо было воспользоваться VPN-соединением одной из стран, где он уже на тот момент работал.

В тему: 10 июля 2020 года в работе целого ряда популярных мобильных приложений случился масштабный сбой. Он затронул в том числе и Spotify.

Напомним: На сегодняшний день из крупных интернет-решений в Украине по-прежнему остается недоступным платежный сервис PayPal.