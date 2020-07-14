За первое полугодие 2020 года количество налогоплательщиков Донетчины выросло более чем на тысячу человек

По данным управления налоговых сервисов ГУ ГНС в Донецкой области, на 1 июля 2020 на учете в органах налоговой службы региона находилось 200,8 тысяч налогоплательщиков, что на 1,1 тысяч плательщиков больше, чем на начало года. Об этом сообщает From-ua.com.

Как сообщается, из общего количества субъектов хозяйствования 80,4 тыс. - юридические лица, 118,4 тыс. - физические лица-предприниматели и почти 2 тыс. лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В частности, за первое полугодие 2020 года взято на налоговый учет 736 юридических лиц и 4738 физических лиц-предпринимателей.

В состоянии прекращения находится 15,2 тыс. юридических лиц и 3,9 тыс. физических лиц прекратили государственной регистрации предпринимательской деятельности.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов по состоянию на начало июля текущего года учтено 4,1 млн физических лиц. В течение января-июня 2020 органы налоговой службы области в ДРФО зарегистрировали 6225 граждан, из них 203 иностранца.

"В отдельном реестре находятся на учете 9,5 тысяч жителей Донетчины. Это лица, которые по своим религиозным убеждениям отказались от присвоения им номера учетной карточки налогоплательщика и учитываются в упомянутом реестре по фамилии, имени, отчества и серией и номером паспорта. Если говорить о плательщиков налога на добавленную стоимость, то по состоянию на 1 июля этого года в соответствующем реестре находится 6685 юридических лиц и 571 физическое лицо-предприниматель", - отметила Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, в сравнении с данными на начало года общее количество плательщиков налога на добавочную стоимость выросло на 133 субъекта хозяйственной деятельности.

Как ранее сообщалось, владельцы недвижимости Донетчины заплатили более 45 миллионов гривен за «лишнюю» жилую площадь.