Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

За первое полугодие 2020 года количество налогоплательщиков Донетчины выросло более чем на тысячу человек

Автор: «Фраза»
101
За первое полугодие 2020 года количество налогоплательщиков Донетчины выросло более чем на тысячу человек

По данным управления налоговых сервисов ГУ ГНС в Донецкой области, на 1 июля 2020 на учете в органах налоговой службы региона находилось 200,8 тысяч налогоплательщиков, что на 1,1 тысяч плательщиков больше, чем на начало года. Об этом сообщает From-ua.com.

Как сообщается, из общего количества субъектов хозяйствования 80,4 тыс. - юридические лица, 118,4 тыс. - физические лица-предприниматели и почти 2 тыс. лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В частности, за первое полугодие 2020 года взято на налоговый учет 736 юридических лиц и 4738 физических лиц-предпринимателей.

В состоянии прекращения находится 15,2 тыс. юридических лиц и 3,9 тыс. физических лиц прекратили государственной регистрации предпринимательской деятельности.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов по состоянию на начало июля текущего года учтено 4,1 млн физических лиц. В течение января-июня 2020 органы налоговой службы области в ДРФО зарегистрировали 6225 граждан, из них 203 иностранца.

"В отдельном реестре находятся на учете 9,5 тысяч жителей Донетчины. Это лица, которые по своим религиозным убеждениям отказались от присвоения им номера учетной карточки налогоплательщика и учитываются в упомянутом реестре по фамилии, имени, отчества и серией и номером паспорта. Если говорить о плательщиков налога на добавленную стоимость, то по состоянию на 1 июля этого года в соответствующем реестре находится 6685 юридических лиц и 571 физическое лицо-предприниматель", - отметила Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, в сравнении с данными на начало года общее количество плательщиков налога на добавочную стоимость выросло на 133 субъекта хозяйственной деятельности.

Как ранее сообщалось, владельцы недвижимости Донетчины заплатили более 45 миллионов гривен за «лишнюю» жилую площадь.

Тэги: Ирина Долозина, Ирина Долозина ГНС, Ирина Долозина налоговая

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 14 июля 2020 года

Главные новости за 14 июля 2020 года
14.07.20 19:00
330
Последние новости
14.07.20 21:14

За первое полугодие 2020 года количество налогоплательщиков Донетчины выросло более чем на тысячу человек
14.07.20 20:58

На Днепропетровщине комбайн изрубил 17-летнего заробитчанина
14.07.20 20:17

На Николаевщине изнасиловали школьницу
14.07.20 20:06

Управделами УПЦ объяснил, почему многие крещеные фактически являются атеистами
14.07.20 19:31

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 июля 2020
14.07.20 19:26

Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ
14.07.20 19:00

Главные новости за 14 июля 2020 года
Фото и Видео
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
Решил пострелять по детям: у пьяного жителя Бердянска обнаружили целый арсенал боеприпасов
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.