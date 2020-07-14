На Днепропетровщине комбайн изрубил 17-летнего заробитчанина

Главное: В Магдалиновском районе Днепропетровской области во время уборки урожая погиб 17-летний юноша. Он попал под агрегат картофелеуборочного комбайна.

Детали: В понедельник, 13 июля, на картофельном поле в Магдалиновском районе Днепропетровской области трагически погиб 17-летний парень.

Как передает УНН, погибший работал в составе бригады, которая занималась сбором урожая и в какой-то момент попал под агрегат картофелеуборочного комбайна, присоединенного к трактору.

К сожалению, от полученных травм юноша скончался на месте.

Известно, что бригада, с которой он работал в поле, приехала на Днепропетровщину из Ровенской области.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека открыто уголовное производство.

В тему: 20 октября 2010 года сообщалось, что комбайн «расплющил» мужчину на Житомирщине.

А 2 ноября 2010 года сообщалось, что на Львовщине собиравший кукурузу комбайн порезал 72-летнюю жительницу села Вязова.

На теле женщины были зафиксированы многочисленные повреждения грудной клетки и ног, а также частичное отсутствие одной из рук.

Эти раны и послужили причиной ее смерти.