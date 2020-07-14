Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 14 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 13 145 302, смертей ‒ 574 072, а выздоровлений ‒ 7 296 175. В Украине же выявлено 54 771 инфицированный, зарегистрировано 1 412 смертей и 27 154 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 374 654 (смертей ‒ 135 802), Бразилии ‒ 1 884 967 (72 833), Индии ‒ 906 752 (23 727), России ‒ 738 787 (11 597), Перу ‒ 330 123 (12 054), Чили ‒ 317 657 (7 024), Мексике ‒ 304 435 (35 491), Великобритании ‒ 291 691 (44 915), ЮАР ‒ 287 796 (4 172), Иране ‒ 262 173 (13 211), Испании ‒ 256 619 (28 409), Пакистане ‒ 253 604 (5 320), Италии ‒ 243 344 (34 984), Саудовской Аравии ‒ 237 803 (2 283), Турции ‒ 214 001 (5 382), Франции ‒ 209 640 (30 032), Германии ‒ 200 456 (9 077), Бангладеш ‒ 190 057 (2 424), Колумбии ‒ 150 445 (5 634), Канаде ‒ 110 058 (8 835), Катаре ‒ 104 533 (150) и Аргентине ‒ 103 265 (1 926).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета.

А 13 июля 2020 года сообщалось, что коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.