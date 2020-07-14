Появились неутешительные прогнозы о продолжении карантина в Киеве

Главное: Главный санитарный врач Киева Олег Рубан прогнозирует, что с нынешним уровнем заболеваемости коронавирусной болезнью карантин в столице может продлиться еще полтора года.

Детали: Адаптивный карантин в Киеве может продлиться еще полтора года. По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, на сегодняшний день показатели заболеваемости в столице стабильно высокие. «И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», — заявил он в комментарии «Сегодня».

При этом чиновник уверен, что бизнес будет продолжать работать, однако для этого необходимо разработать четкие санитарные правила. «Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска — это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции», — добавляет главный санитарный врач столицы", — заключил главсанврач.

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