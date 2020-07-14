Отказался от адвоката и признал вину: стала известна судьба виновника жуткого ДТП под Киевом

Главное: Виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в котором погибли 4 человека арестовали без права залога. Он признал свою вину.

Детали: Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без права залога Антона Желепа, задержанного после ДТП под Киевом, в которой погибли супруги и двое их детей. Как сообщает LB.ua, его арестовали на 60 дней. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как сообщила в комментариях на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, подозреваемый отказался от адвоката.

По данным «Украинской правды», в ходе судебного заседания Желепа признал свою вину, поддержал ходатайство прокурора, сообщил, что официально нигде не трудоустроен, женат и имеет троих детей. Он также подтвердил, что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

В свою очередь, прокуроры сообщили, что на данный момент устанавливают, откуда у подсудимого оказался автомобиль Mercedes. По одной из версий, он мог быть угнан.

В тему: 12 июля 2020 года под Киевом в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes под управлением нетрезвого водителя на скорости врезался в Hyundai. В результате аварии погибли четыре человека, находившиеся в корейском авто. Сам же виновник трагедии выжил и был доставлен в отделение скорой помощи.

Тогда же стало известно, что ранее он уже совершал ДТП со смертельным исходом.