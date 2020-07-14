Свои границы для украинцев открыли еще две страны

Главное: Границы для украинцев открыли еще две страны. Это Багамские острова и Ливан.

Детали: На вторник, 14 июля, свои границы для украинцев открыли уже 25 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Ранее свои границы открыли 23 страны. Недавно же к ним присоединились Багамские острова и Ливан.

Также въезд для украинцев открыли: Албания, Турция, Сербия, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Что касается популярных у наших граждан стран, то министр рассказал, что в Турции на границе «надо пройти медосмотр, в случае симптомов коронавируса следует сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID-19, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту».

По его словам, «в Сербию въезд разрешен без ограничений, а в Хорватию для въезда необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти четырнадцатидневный карантин».

Кроме этого глава МИД сообщил, что «въезд в Черногорию разрешен, но для тех, кто въезжает с территории Сербии, необходима обязательная четырнадцатидневная обсервация в карантинном учреждении».

Также он поведал, что перед вылетом на Багамские острова необходимо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более десяти дней.

А вот в Тунисе надо результат ПЦР-теста и пройти карантин от семи до четырнадцати дней.

В тему 10 июля 2020 года для украинцев опубликовали список стран «красной зоны».

8 июля 2020 года украинским туристам рассказали, как отдохнуть за границей во время пандемии коронавируса.

7 июля 2020 года сообщалось, что границы для восьми категорий украинцев уже открыли 23 страны.