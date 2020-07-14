Немецкие ученые утверждают, что разгадали секрет Луны

Главное: Немецкие ученые рассчитали точный возраст и механизм появления Луны.

Детали: Как выяснили ученые из Университета Мюнстера в Германии, наша Луна несколько моложе, чем считалось до сих пор. Как сообщает Lenta.ru, по их подсчетам, молодая Земля столкнулась с протопланетой спустя примерно 140 миллионов лет после рождения Солнечной системы, или 4,567 млрд лет назад.

Согласно моделированию к этому времени тяжелые металлические элементы опустились к центру Земли и сформировали ядро из железа и никеля, окруженное толстой мантией силикатных пород. Эти породы становились горячее из-за распада радиоактивных элементов, что способствовало окончательному разделению металлов и силикатов в течение нескольких десятков миллионов лет.

В это время с Землей столкнулась протопланета, известная как Тейя, размером с Марс. В результате в космос было выброшено достаточно материала для возникновения спутника в течение всего лишь нескольких тысяч лет. Кроме того, на Земле и на Луне образовались гигантские магматические океаны глубиной в тысячи километров. Но на спутнике, в отличие от нашей планеты, океан начал быстро затвердевать, образовав корку, которая затормозила дальнейшее охлаждение магмы.

Рассчитав, сколько времени понадобилось для полного затвердевания этих пород позволило ученым вычислить точный возраст Луны. Согласно компьютерным моделям, на это ушло 200 млн, а не 35 млн лет, как считалось ранее.

В ходе моделирования также выяснилось, что время возникновения Луны совпадает с временем формирования металлического ядра Земли, определенного с помощью уран-свинцового метода.

Тейя — гипотетическая планета, столкновение которой с Землёй, согласно теории гигантского столкновения, привело к образованию Луны. Согласно этой теории, Тейя образовалась 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, и имела сходный с Марсом размер.

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