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Игровые автоматы в Украине снова в законе

Автор: «Фраза»
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Игровые автоматы в Украине снова в законе

Главное: Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес в стране. Законом устаналиваются места, где могут находиться казино и игровые залы, а также запрещается владеть соответствующим бизнесом представителям государства-агрессора.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект проголосовали 248 нардепов.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных заведений, а также установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино на территории пятизвездочных отелей и для залов игровых автоматов — в гостиницах от трех звезд. При этом в зависимости от региона могут изменяться требования по количеству номеров в гостинице. Так, в Киеве казино могут размещаться в пятизвездочных отелях с номерным фондом не менее 150 комнат. Площадь казино должна быть не менее 500 кв м при наличии не менее 50 работников. В таких условиях разрешается разместить 10 игровых столов и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров.

В свою очередь, букмекерские конторы могут размещаться в 3-, 4- или 5-звездочных отелях при номерном фонде не менее 50 комнат. Минимальная площадь для приема ставок на спорт составляет 50 кв м.

В законе предусмотрено также создание специальных игорных зон, которые могут быть сформированы постановлением Кабинета министров в случае если площадь отеля превышает 10 тыс. кв м и в игровой зоне работает более 200 сотрудников.

Указано, что ставки в сети интернет возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока, при этом запрещается принятие ставок электронными деньгами, принятие ставок в кредит, рассрочка платежа и тому подобное. Запрещается и принятие ставок в букмекерской деятельности на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором двух случайных чисел.

В то же время за организацию азартных игр без лицензии и на территориях, отличных от отелей, предусмотрена уголовная ответственность.

Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины при любых условиях.

Запрещается также организация заведений, в которых предоставляется доступ к азартным играм в сети Интернет, что, как ожидается, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под Интернет-клубы.

Законом также создается Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

В тему: 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил полицейским закрыть до 16 часов дня все игровые клубы в стране во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.

Вскоре после этого стало известно, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. При этом, как сообщили в пресс-службе, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, подобные меры связаны с провалом голосования за закон о легализации игорного бизнеса.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, игорный бизнес, экономика, законопроект, политика, казино, легализация, игровые автоматы

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