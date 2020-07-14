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Участник поисков группы Дятлова назвал официальную версию гибели туристов «бредом в стиле шоу»

Автор: «Фраза»
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Участник поисков группы Дятлова назвал официальную версию гибели туристов «бредом в стиле шоу»

Главное: Последний из оставшихся в живых участников операции по поискам группы Игоря Дятлова подверг резкой критике официальные результаты расследования относительно гибели туристов в горах Северного Урала зимой 1959 года. Он убежден, что причиной загадочной трагедии стала техногенная авария.

Детали: Последний живой участник поисков группы Дятлова Сергей Согрин назвал официальную версию загадочной гибели туристов, озвученную Генеральной прокуратурой Российской Федерации, бредом «в стиле ТВ-шоу и диванных блогеров-теоретиков».

Как сообщает Lenta.ru, он назвал недостойными действия следователей, которые пошли по пути «вот этих выдумок». На самое же деле, по его убеждению, в 1959 году на Северном Урале произошла некая техногенная катастрофа, в результате которой на группу студентов-туристов опустилось ядовитое облако. В итоге они почувствовали удушье и вынуждены были резать палатки, чтобы как можно быстрее их покинуть, в том числе оставляя свои вещи.

По убеждению Согрина, оставаться на месте для них было равносильно смерти.

«Почему не сказать истину? Нашему государству было бы на пользу подтвердить, что оно демократическое, что мы признали ошибки прошлых лет, что вот мы излагаем подлинную версию, которая, к сожалению, произошла», — возмутился поисковик, выразив недоумение тем, что во время нового расследования ни его, ни живого еще на тот момент Михаила Шаравина не вызывали на допрос в качестве свидетелей.

В тему: В феврале 2019 года прокуратура возобновила уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Впоследствии они пришли к выводу, что участники группы «совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы: на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон».

Читайте здесь все, что нужно знать о Перевале Дятлова.

Мы также собрали в одном видео на канале «Фразы» все основные версии гибели группы.

Тэги: прокуратура, Россия, история, смерть, горы, Урал, исследование, перевал Дятлова, Игорь Дятлов, загадка, группа Дятлова, Сергей Согрин

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