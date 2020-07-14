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Порезанные вены и задушенный ребенок: в Харькове разыгралась трагедия

Автор: «Фраза»
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Порезанные вены и задушенный ребенок: в Харькове разыгралась трагедия

Главное: В Харькове нашли женщину с порезанными руками и мертвым 10-летним сыном.

Детали: Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по предварительным данным, вечером 13 июля 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая. Ее содержание не раскрывается.

В тему: 23 февраля 2008 года в Дарницком районе Киева правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая задушила своего малолетнего внука, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.

19 октября 2017 года в Одесском СИЗО покончила с собой женщина, подозреваемая в убийстве трехмесячного ребенка.

Тэги: убийство, Харьков, самоубийство, суицид, сын, мать, криминал, Национальная полиция Украины

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