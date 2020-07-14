Один из старейших украинских банков сменит название

Главное: «Райффайзен Банк Аваль» проведет ребрендинг. В частности, он сменит название на «Raif».

Детали: «Райффайзен Банк Аваль» проведет ребрендинг и сменит название. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Банк будет называться «Raif».

Банкир поведал: «Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет».

Он добавил: «Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть, когда мы говорим: «Raif – так проще», действительно будет: «Raif – так проще».

Справка: «Райффайзен Банк Аваль» является одним из старейших банков Украины. Он был основан еще в 1992 году. Его акционерами являются «Raiffeisen Bank International» (68,28% акций) и ЕБРР (30% акций).

На 1 мая 2020 года (по данным НБУ) по размеру общих активов «Райффайзен Банк Аваль» занимал 5-е место (100,896 миллиардов гривен) среди 75 действовавших банков нашей страны.

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