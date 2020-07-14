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Один из старейших украинских банков сменит название

Автор: «Фраза»
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Один из старейших украинских банков сменит название

Главное: «Райффайзен Банк Аваль» проведет ребрендинг. В частности, он сменит название на «Raif».

Детали: «Райффайзен Банк Аваль» проведет ребрендинг и сменит название. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Банк будет называться «Raif».

Банкир поведал: «Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет».

Он добавил: «Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть, когда мы говорим: «Raif – так проще», действительно будет: «Raif – так проще».

Справка: «Райффайзен Банк Аваль» является одним из старейших банков Украины. Он был основан еще в 1992 году. Его акционерами являются «Raiffeisen Bank International» (68,28% акций) и ЕБРР (30% акций).

На 1 мая 2020 года (по данным НБУ) по размеру общих активов «Райффайзен Банк Аваль» занимал 5-е место (100,896 миллиардов гривен) среди 75 действовавших банков нашей страны.

Сегодня сообщалось, что курс гривны резко снизился.

В тему 13 июля 2020 года украинцев предупредили об опасности «нулевых» кредитов.

6 июля 2020 года немецкие СМИ писали, что Украине грозит банкротство.

24 июня 2020 года сообщалось, что Украину процентами порвут на части.

15 мая 2020 года стало известно, что паспорта украинцев слили в сеть: кто может остаться без денег и зачем это мошенникам.

Тэги: общество, банк, экономика, Райффайзен Банк Аваль, финансы, новости Украины, Raif

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