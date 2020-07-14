Курс гривны резко упал: данные на 14 июля 2020

Главное: Курс гривны снизился. Евро и доллар подорожали.

Детали: В среду, 14 июля, курс украинской гривны вновь начал падать. Котировки валют публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на четырнадцать копеек – до 27,09 гривен.

При этом евро подорожал на сразу на двадцать девять копеек – до 30,69 гривен.

Ранее Национальный банк предостерег украинцев от «нулевых» кредитов.

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что Украину процентами порвут на части.

11 июня 2020 года наш автор писал на тему МВФ и аргентинского дефолта. Опыт, который надо перенимать Украине.

15 мая 2020 года стало известно, что паспорта украинцев слили в сеть: кто может остаться без денег и зачем это мошенникам.