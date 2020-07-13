Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 13 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 970 605, смертей ‒ 570 220, а выздоровлений ‒ 7 153 812. В Украине же выявлено 54 133 инфицированных, зарегистрировано 1 398 смертей и 26 503 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 323 432 (смертей ‒ 135 272), Бразилии ‒ 1 864 681 (72 100), Индии ‒ 878 254 (23 174), России ‒ 732 547 (11 422), Перу ‒ 326 326 (11 870), Чили ‒ 317 657 (7 024), Мексике ‒ 299 750 (35 006), Великобритании ‒ 291 685 (44 925), ЮАР ‒ 276 242 (4 079), Иране ‒ 259 652 (13 032), Испании ‒ 253 908 (28 403), Пакистане ‒ 251 625 (5 266), Италии ‒ 243 061 (34 954), Саудовской Аравии ‒ 235 111 (2 243), Турции ‒ 212 993 (5 363), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 200 075 (9 072), Бангладеш ‒ 186 894 (2 391), Колумбии ‒ 150 446 (5 634), Канаде ‒ 109 481 (8 830), Катаре ‒ 103 598 (147) и Аргентине ‒ 100 166 (1 859).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года сообщалось, что у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета.

А 13 июля 2020 года стало известно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусной болезни.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.