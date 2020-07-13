В германском лесу объявился «рэмбо» с французским именем

Главное: 31-летний мужчина с арбалетом разоружил четверых полицейских в Германии и скрылся в лесу. Его ищут более ста правоохранителей при поддержке вертолетов.

Детали: В Германии сотни правоохранителей участвуют в спецоперации по задержанию 31-летнего мужчины, который обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, мужчина по имени Ив Рауш скрывается от правоохранителей уже более суток. Полиция заявляет, что он хорошо вооружен, непредсказуемый и хорошо знает лесную местность.

О появлении странного мужчины в камуфляже с оружием в полицию сообщили жители городка Оппенау в земле Баден-Вюртемберг, недалеко от границы с Францией. Его заметили возле хижины к северу от города. На место выехал патруль полиции, однако нарушитель разоружил правоохранителей, после чего скрылся с отобранными пистолетами в лесу.

На поиски Рауша подняли вертолеты, также в операции участвуют более 100 сотрудников спецназа с собаками. Полиция перекрыла некоторые дороги, установила контрольно-пропускные пункты и призывает водителей не подбирать попутчиков, а жителей города оставаться дома до окончания операции.

Отмечается, что мужчина ранее конфликтовал с полицией, в том числе из-за нарушений закона об оружии. Как утверждается, он ранил двух подруг с помощью арбалета и ноже, за что находился в тюрьме.

Отметим, что происходящее напоминает сюжет фильма «Рэмбо: Первая кровь», в котором ветеран войны во Вьетнаме в одиночку противостоит двум сотням полицейских, скрываясь в лесах одного из американских провинциальных городков.

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