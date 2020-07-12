В Минобороны Армении заявили, что после инцидента на границе с Азербайджаном жертв с армянской стороны нет

Главное: В результате вооруженного инцидента на границе с Азербайджаном, раненых и жертв с армянской стороны нет.

Детали: Как сообщила изданию Aspekty.net пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, в результате вооруженного инцидента на границе с Азербайджаном, раненых и жертв с армянской стороны нет.

По данным издания, около 12:30 азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ.

После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив автомобиль УАЗ, вернулись на свои позиции. Однако инцидент на этом не был исчерпан.

Спустя чуть больше часа азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе, сообщает Степанян. С армянской стороны потерь нет.

Азербайджанская сторона традиционно трактует события иначе, вещая о том, что якобы вооруженные силы Армении попытались атаковать с помощью артиллерийских установок с целью захватить позиции азербайджанской армии в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе. Азербайджанские СМИ сообщают о двух погибших и пятерых раненых.

Издание напоминает, что Азербайджан регулярно обстреливает приграничные армянские села и вне зоны карабахского конфликта, а ответ армянских дозорных в свойственной манере пытается представить, как обстрел из Армении.

Ереван и Степанакерт регулярно указывают на необходимость полного выполнения бессрочных трехсторонних соглашений относительно прекращения огня, заключенных в 1994-1995 годах, а также внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов и нарушений режима перемирия, увеличения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, согласно Венским и Санкт-Петербургским договоренностям.