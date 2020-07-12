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На Львовщине неуправляемый автомобиль сбил велосипедиста и упал с моста в реку

На Львовщине неуправляемый автомобиль сбил велосипедиста и упал с моста в реку

Главное: На Львовщине легковой автомобиль «ВАЗ» сбил велосипедиста и съехал в реку Солокию. В результате инцидента один человек погиб, а еще двое ‒ получили травмы и были госпитализированы.

Детали: В субботу днем, 11 июля, в городе Червонограде Львовской области произошло смертельное ДТП.

Как передает пресс-служба областного управления ГСЧС, трагедия унесла жизнь водителя автомобиля «ВАЗ-2121», который во время движения по улице Львовской не справился с управлением и, совершив наезд на пожилого велосипедиста, съехал с моста в реку Солокию.

Сообщается, что двоих пострадавших мужчин 1950 и 1952 г.р. (пассажира легковушки и велосипедиста) доставили в лечебное учреждение.

Автомобиль же из воды пришлось доставать бойцам из 33-й пожарно-спасательной части.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП со смертельным исходом открыто уголовное производство.

В тему: 12 февраля 2020 года сообщалось, что в Днепропетровской области автомобиль упал с моста в реку — погибла девушка.

А 8 декабря 2019 года мы писали, что автомобиль на скорости пробил ограждение и упал с моста в Киеве.

Напомним также, что 5 августа 2019 года на Харьковской окружной дороге слетел с моста груженый песком КАМАЗ.

В ДТП пострадал 35-летний водитель транспортного средства ‒ его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, ВАЗ, река, мост, регионы, Львовская область, пострадавшие, новости Украины

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