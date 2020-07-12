Украинцев «обрадовали» существенным увеличением тарифа на передачу электроэнергии

Главное: Уже с 1 августа текущего года тариф госкомпании НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии будет увеличен на 54,6%. Об этом сообщили в НКРЭКУ.

Детали: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об увеличении до 240,23 грн/МВт⋅ч тарифа госкомпании НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа 2020 года.

Как сообщается на сайте НКРЭКУ, повышение данного тарифа ‒ это вынужденная мера, которая поспособствует уменьшению задолженности государства перед производителями т. н. «зеленой энергии» (электроэнергии из возобновляемых источников).

Отметим, что в настоящее время тариф на передачу электроэнергии составляет 155,4 грн/МВт⋅ч (без НДС).

Таким образом, в НРЭКУ решили «взвинтить» цену сразу на 54,6% (240,23×100÷155,4−100).

В тему: 20 февраля 2020 года сообщалось, что Украине грядет очередной рост тарифов.

А 5 мая 2020 года мы писали, что украинцам хотят существенно повысить тарифы на электроэнергию.

Напомним также, что акционерная компания «Киевводоканал» предложила повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева на 19% уже с 1 января 2021 года.

В частности, тариф на услугу по централизованному водоснабжению и водоотводу предлагается установить в размере 27,35 грн за 1 кубометр.