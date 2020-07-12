Объявлено об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса

Главное: Испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса завершились успешно. Об этом объявило руководство российского Сеченовского университета.

Детали: В России объявили о громком прорыве в процессе создания эффективной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Как передает РИА «Новости», об этом рассказали в Сеченовском университете, где тестовые образцы вакцины испытывали на добровольцах.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», ‒ заявил, в частности, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

В свою очередь, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что «задачей этого этапа исследования было продемонстрировать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано».

По его словам, всех испытуемых поделили на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая ‒ две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено.

Ученые также рассказали, что добровольцы долгое время находились в изоляции и были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Предполагается, что первая группа участников испытаний будет выписана уже в среду, 15 июля, вторая ‒ 20 июля, однако медицинское наблюдение за ними продолжится, поскольку врачам необходимо оценить состояние их иммунитета.

Дальнейший же план разработки вакцины будет определен стратегией разработчика, включая сложность эпидемиологической ситуации с вирусом и масштабов производства.

Стоит отметить, что ранее ученые из Оксфордского университета (Великобритания) предостерегли от излишнего оптимизма в отношении вакцины от коронавируса.

Так, по словам главы британской правительственной целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем, вакцина от COVID-19 будет «в той или иной форме» готова к началу 2021 года, однако чудес от нее ждать не стоит: препарат вряд ли сможет защитить человека от заражения коронавирусной инфекций, скорее лишь уменьшит тяжесть симптомов.

Она также подчеркнула, что антиковидная вакцина не будет обладать таким же действием, как, например, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, укол которой гарантирует, что человек никогда не заболеет ни одной из этих болезней.

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18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

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