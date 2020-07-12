Озвучена новая причина крушения самолета МАУ под Тегераном

Главное: Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ был сбит под Тегераном из-за ошибки в настройках системы ПВО. Об этом говорится в докладе, подготовленном иранской Организацией гражданской авиации.

Детали: Причиной крушения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ под Тегераном стала ошибка в настройках зенитно-ракетного комплекса.

Как передает агенство Tansim, к такому выводу пришли эксперты Организации гражданской авиации Ирана.

«Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не была выполнена перенастройка», ‒ говорится в докладе Организации.

В результате система ПВО восприняла самолет как объект, который двигался в сторону столицы Ирана, хотя на самом деле он вылетал за ее пределы.

Стоит отметить, что ранее главным виновником авиакатастрофы считался командир расчета ЗРК, который «не проводил координации действия с командным центром, а полагался на неоднозначную информацию от Минобороны».

Напомним, Boeing 737, летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев потерпел крушение под Тегераном 8 января 2020 года. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

В тему: 11 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном.

А 13 января 2020 года ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране.