Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 12 июля 2020

Главное: По состоянию на 8-30 12 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 717 908, смертей ‒ 565 138, а выздоровлений ‒ 7 005 299. В Украине же выявлено 52 843 инфицированных, зарегистрировано 1 372 смерти и 24 810 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 245 925 (смертей ‒ 134 777), Бразилии ‒ 1 839 950 (71 469), Индии ‒ 849 552 (22 673), России ‒ 719 449 (11 188), Перу ‒ 322 710 (11 682), Чили ‒ 312 029 (6 881), Мексике ‒ 295 268 (34 730), Великобритании ‒ 290 504 (44 883), ЮАР ‒ 264 184 (3 971), Иране ‒ 255 117 (12 635), Испании ‒ 253 908 (28 403), Пакистане ‒ 248 872 (5 197), Италии ‒ 242 827 (34 945), Саудовской Аравии ‒ 229 480 (2 181), Турции ‒ 211 981 (5 344), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 199 709 (9 070), Бангладеш ‒ 181 129 (2 305), Колумбии ‒ 140 776 (5 202), Канаде ‒ 109 150 (8 817), Катаре ‒ 103 128 (146) и Аргентине ‒ 97 509 (1 810).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года сообщалось, что у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета.

А 28 мая 2020 года президент США Дональд Трамп рассказал, кого человечество должно «благодарить» за коронавирус.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.