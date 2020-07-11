Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 11 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 11 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 533 591, смертей ‒ 561 083, а выздоровлений ‒ 6 909 209. В Украине же выявлено 52 843 инфицированных, зарегистрировано 1 372 смерти и 24 810 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 188 982 (смертей ‒ 134 130), Бразилии ‒ 1 800 827 (70 938), Индии ‒ 820 916 (22 123), России ‒ 719 449 (11 188), Перу ‒ 319 646 (11 500), Чили ‒ 309 274 (6 781), Великобритании ‒ 289 679 (44 735), Мексике ‒ 289 174 (34 191), Иране ‒ 255 117 (12 635), Испании ‒ 253 908 (28 403), ЮАР ‒ 250 687 (3 860), Пакистане ‒ 246 351 (5 123), Италии ‒ 242 639 (34 938), Саудовской Аравии ‒ 229 480 (2 181), Турции ‒ 210 965 (5 323), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 199 592 (9 069), Бангладеш ‒ 181 129 (2 305), Колумбии ‒ 133 973 (4 985), Канаде ‒ 108 984 (8 810), Катаре ‒ 103 128 (146) и Аргентине ‒ 94 060 (1 787).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

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10 июля 2020 года сообщалось, что в США был установлен впечатляющий рекорд по числу суточных заражений коронавирусом.

Кроме того, у людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета. Об этом рассказали ученые из Уханьского института вирусологии.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.