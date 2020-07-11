Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020

Главное: По состоянию на 9-00 11 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 498 722, смертей ‒ 560 215, а выздоровлений ‒ 6 879 524. В Украине же выявлено 52 043 инфицированных, зарегистрировано 1 345 смертей и 24 800 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 184 633 (смертей ‒ 134 097), Бразилии ‒ 1 800 827 (70 938), Индии ‒ 820 916 (22 123), России ‒ 712 863 (11 000), Перу ‒ 319 646 (11 500), Чили ‒ 309 274 (6 781), Великобритании ‒ 289 678 (44 735), Мексике ‒ 289 174 (34 191), Испании ‒ 253 908 (28 403), Иране ‒ 252 720 (12 447), ЮАР ‒ 250 687 (3 860), Пакистане ‒ 246 351 (5 123), Италии ‒ 242 639 (34 938), Саудовской Аравии ‒ 226 486 (2 151), Турции ‒ 210 965 (5 323), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 199 332 (9 063), Бангладеш ‒ 178 443 (2 275), Колумбии ‒ 133 973 (4 985), Канаде ‒ 108 984 (8 810), Катаре ‒ 102 630 (146) и Аргентине ‒ 94 060 (1 774).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года были названы области, которые до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

10 июля 2020 года сообщалось, что в США установлен впечатляющий рекорд по числу суточных заражений коронавирусом.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

10.07.20 09:19

Сирийский экзамен для «советских» БМП

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
09.07.20 08:00

Кубок возвращается в столицу!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство
10.07.20 16:51

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020
11.07.20 09:28
1429
Последние новости
11.07.20 11:12

Известный национал-активист прострелил себе голову в Николаеве
11.07.20 10:09

В Египте во время спонтанной операции по спасению ребенка погибли сразу 11 человек
11.07.20 09:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020
10.07.20 22:11

Огромное здание на Крещатике могут продать американской светской львице
10.07.20 21:26

Забавным пушистым зверькам предрекли полное исчезновение
10.07.20 20:50

Ученые поведали о жутких последствиях, которые ожидают каждого переболевшего коронавирусом
10.07.20 20:22

В США установлен впечатляющий рекорд по числу суточных заражений коронавирусом
Фото и Видео
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
На Днепропетровщине легковушка на скорости протаранила минивэн ‒ пострадали пятеро
На Днепропетровщине легковушка на скорости протаранила минивэн ‒ пострадали пятеро
Лариса Скорик рассказала об интересных эпизодах в истории армян на территории Украины
Лариса Скорик рассказала об интересных эпизодах в истории армян на территории Украины
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.