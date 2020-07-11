Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 11 июля 2020

Главное: По состоянию на 9-00 11 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 498 722, смертей ‒ 560 215, а выздоровлений ‒ 6 879 524. В Украине же выявлено 52 043 инфицированных, зарегистрировано 1 345 смертей и 24 800 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 184 633 (смертей ‒ 134 097), Бразилии ‒ 1 800 827 (70 938), Индии ‒ 820 916 (22 123), России ‒ 712 863 (11 000), Перу ‒ 319 646 (11 500), Чили ‒ 309 274 (6 781), Великобритании ‒ 289 678 (44 735), Мексике ‒ 289 174 (34 191), Испании ‒ 253 908 (28 403), Иране ‒ 252 720 (12 447), ЮАР ‒ 250 687 (3 860), Пакистане ‒ 246 351 (5 123), Италии ‒ 242 639 (34 938), Саудовской Аравии ‒ 226 486 (2 151), Турции ‒ 210 965 (5 323), Франции ‒ 208 015 (30 007), Германии ‒ 199 332 (9 063), Бангладеш ‒ 178 443 (2 275), Колумбии ‒ 133 973 (4 985), Канаде ‒ 108 984 (8 810), Катаре ‒ 102 630 (146) и Аргентине ‒ 94 060 (1 774).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 10 июля 2020 года были названы области, которые до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

10 июля 2020 года сообщалось, что в США установлен впечатляющий рекорд по числу суточных заражений коронавирусом.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.