Забавным пушистым зверькам предрекли полное исчезновение

Главное: Хомяк, северный гладкий кит и почти треть видов лемуров оказались на грани вымирания. Об этом объявили в Международном союзе охраны природы.

Детали: Европейский хомяк (Cricetus cricetus) оказался под угрозой полного исчезновения.

Как передает РИА «Новости», столь печальную весть объявил Международный союз охраны природы (МСОП).

По данным организации, причиной уменьшения популяции европейского хомяка является замедление размножения в четыре раза по сравнению с прошлым веком.

Пока неизвестно, почему пушистики стали размножаться медленнее. Если же хомяки не начнут плодиться быстрее, вид может исчезнуть уже через 30 лет.

Кроме того, на грани вымирания находится и северный гладкий кит (Eubalaena glacialis), популяция которого с 2011 года уменьшилась аж на 11%. Киты гибнут из-за сетей, столкновений с кораблями и снижения скорости размножения.

В свою очередь, на Мадагаскаре и Коморских островах вскоре могут исчезнуть 33 вида лемуров. Основной причиной для этого считается бесконтрольная вырубка лесов и браконьерская охота.

В тему: 10 марта 2020 года сообщалось, что за последние 30 лет на Земле исчезло более половины всех коралловых рифов. Ученые связывают это с климатическими изменениями на нашей планете.

Напомним также, что в октябре 2018 года американские ученые зафиксировали резкое сокращение количества членистоногих в Пуэрто-Рико ‒ в 60 раз за 40 лет.

А 13 февраля 2020 года стало известно о шестом массовом вымирании на Земле.