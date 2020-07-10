В МВД рапортуют о громком успехе в деле о подрыве авто «Укрпочты»

Главное: Правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать троих мужчин, обоснованно подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль «Укрпочты» в Полтавской области. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Детали: В пятницу, 10 июля, сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаные трое подозреваемых в дерзком подрыве и ограблении автомобиля «Укрпочты».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, на раскрытие этого преступления сыщикам понадобилось всего три дня, что свидетельствует об их высочайшем профессионализме.

«Благодарю коллектив Национальной полиции, в кратчайшие сроки установивший и задерживавших подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников «Укрпочты», ‒ отметил замглавы МВД.

Он также добавил, что правоохранители устанавливать и других лиц, причастных к нападению на авто «Укрпочты» в качестве наводчиков и пособников.

Напомним, автомобиль государственного оператора почтовой связи был подорван и ограблен 7 июля вблизи села Тишки, Лубенского района Полтавской области.

Добычей разбойников стали около двух с половиной миллионов гривен и табельный пистолет охранника.

Позднее в Сети появилось видео, на котором «засветились» подозреваемые в дерзком преступлении.

В тему: 16 июля 2013 года мы писали, что на Николаевщине 18-летний рецидивист ограбил «Укрпочту» на 450 гривен.

А 10 июля 2015 года в Харьковской милиции заявили, что нападение на почтальонов службы сопровождения «Укрпочты» имеет тот же почерк, что и вооруженное нападение на инкассаторов.