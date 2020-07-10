В США установлен впечатляющий рекорд по числу суточных заражений коронавирусом

Главное: За сутки в США зарегистрировано более 64 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным с начала пандемии.

Детали: За сутки на территории Соединенных Штатов Америки выявлено 64 173 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает агентство Reuters, этот суточный показатель является рекордным не только в США, но и во всем мире.

Отмечается также, что печальным «коронавирусным рекордсменом» среди штатов стала Флорида, где за сутки «китайскую» заразу подхватили почти 9 тыс. человек.

В свою очередь, власти Калифорнии и Техаса сообщают о стремительном росте смертельных случаев.

Отметим, что по состоянию на 10 июля общее число заражений коронавирусом в США достигло 3 131 953. От инфекции уже скончались 133 420 американцев. Вылечиться же смогли 969 111.

В тему: 16 июня 2020 года сообщалось, что после скандала с Трампом ВОЗ усомнилась в информации китайских властей о вспышке нового коронавируса.

А 28 мая 2020 года президент США Дональд Трамп рассказал, кого человечество должно «благодарить» за коронавирус.

Напомним также, что 12 мая 2020 года во время брифинга президента США Дональда Трампа в Белом доме произошел скандал.

Так, отвечая на вопрос журналистки почему он «делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где растет смертность», Трамп ответил, что «люди умирают во всем мире».

«Этот вопрос вам следует задать властям Китая. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ», ‒ добавил он.

После этого перепалка продолжилась и Дональд Трамп просто сбежал с собственного брифинга.