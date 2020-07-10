В Киеве неадекват напал на подростков с ножом

Главное: На проспекте Леся Курбаса мужчина напал на двух подростков. Он порезал их ножом.

Детали: На проспекте Леся Курбаса (Соломенский район) в Киеве в четверг, 9 июля, произошло ЧП. Как передает столичная полиция, тут 23-летний мужчина напал с ножом на двух 17-летних парней.

Известно, что молодой человек сделал подросткам замечание за то, что те, по его мнению, громко разговаривали, после чего начался словесный спор, в результате которого неадекват достал нож и бросился на ребят.

Копы говорят, что он «ранил парней в грудную клетку и руки».

Нападавшего уже задержали недалеко от места преступления: им оказался ранее несудимый местный житель. Он уже признал свою вину.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен.

В тему 4 июня 2020 года стало известно, что водитель в халате припарковался прямо посреди детской площадки под Киевом.

3 марта 2020 года сообщалось, что в Киеве неадекват бросался на людей с отверткой.