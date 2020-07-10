Судьба украинских школьников решится совсем скоро

Главное: Не позже, чем через 10 дней, Министерство здравоохранения должно принять решение по поводу того, как будет начинаться новый учебный год — в обычном режиме или дистанционно.

Детали: Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки обсуждает варианты начала учебного 2020−2021 года — обычного или дистанционного. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Согласно прогнозу МОЗ, окончательное решение будет принято не позднее, чем через 10 дней.

«В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году», — заявил министр.

По его словам, планируется определить, при каких условиях дети могут учиться в обычном режиме, а при каких — в дистанционном, и как можно будет совместить эти два способа.

В тему: Школьникам готовят сразу несколько вариантов начала учебного года.

В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс.

В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».

Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению с сентября. Такая форма будет сохраняться до конца карантина.