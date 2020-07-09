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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 9 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 9 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 9 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 093 782, смертей ‒ 550 689, а выздоровлений ‒ 6 640 332. В Украине же выявлено 51 224 инфицированных, зарегистрировано 1 327 смертей и 23 784 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 067 780 (смертей ‒ 132 498), Бразилии ‒ 1 713 160 (67 964), Индии ‒ 767 296 (21 129), России ‒ 706 179 (10 825), Перу ‒ 312 911 (11 133), Чили ‒ 303 083 (6 573), Великобритании ‒ 289 154 (44 687), Мексике ‒ 275 003 (32 796), Испании ‒ 252 513 (28 396), Иране ‒ 250 458 (12 305), Италии ‒ 242 363 (34 926), Пакистане ‒ 240 848 (4 983), ЮАР ‒ 224 665 (3 602), Саудовской Аравии ‒ 223 327 (2 100), Турции ‒ 208 938 (5 284), Франции ‒ 206 735 (29 968), Германии ‒ 199 001 (9 056), Бангладеш ‒ 175 494 (2 238), Колумбии ‒ 124 494 (4 606), Канаде ‒ 108 383 (8 785), Катаре ‒ 102 110 (142) и Аргентине ‒ 87 030 (1 707).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 8 июля 2020 года ученые рассказали, как холод зимой повлияет на коронавирус.

А 9 июля 2020 года была названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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