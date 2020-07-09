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Джефф Безос продолжает наживать миллиарды на фоне пандемии коронавируса

Джефф Безос продолжает наживать миллиарды на фоне пандемии коронавируса

Главное: Состояние самого богатого человека мира Джеффа Безоса покорило очередную рекордную отметку на фоне пандемии коронавируса. У толстосума уже 182,6 миллиарда долларов.

Детали: Основатель компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, продолжает наращивать свои капиталы в эпоху пандемии коронавируса. Как пишет издание Forbes, сейчас его состояние оценивается уже в 182,6 миллиарда долларов.

Всего неделю назад, 2 июля, у богача было 171,6 миллиарда долларов.

Аналитики говорят, что рост акций Amazon продолжается: они подорожали еще на 2,7% до 3081,11 доллара. Капитализация компании оценивается уже в 1,54 триллиона долларов. Самому Джеффу Безосу принадлежат 11,1% акций.

В тему 30 июня 2020 года мы сообщали, что одной из мишеней протестующих в США против расизма стала компания Amazon и ее владелец Джефф Безос. Возле дома миллиардера в Вашингтоне неизвестные установили гильотину, пообещав отрезать ему голову. Также митингующие вывесили плакат: «Поддержи наши бедные общины, а не богачей».

Джеффа Безоса и Amazon обвиняют в поддержке расизма и полицейских. От слов к действию уже перешли головорезы в Джексонвилле (Флорида): возле офиса Amazon произошла стрельба по сотрудникам и людям, пришедшим устраиваться на работу. Один человек погиб, двое получили ранения.

31 января 2020 года сообщалось, что основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты.

Тэги: мир, экономика, деньги, Джефф Безос, коронавирус, Amazon

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