Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 8 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 884 799, смертей ‒ 545 398, а выздоровлений ‒ 6 487 720. В Украине же выявлено 50 414 инфицированных, зарегистрировано 1 306 смертей и 23 119 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 009 611 (смертей ‒ 131 594), Бразилии ‒ 1 668 589 (66 741), Индии ‒ 742 417 (20 642), России ‒ 699 749 (10 650), Перу ‒ 309 278 (10 952), Чили ‒ 301 019 (6 434), Великобритании ‒ 288 510 (44 602), Мексике ‒ 268 008 (32 014), Испании ‒ 252 513 (28 396), Иране ‒ 248 379 (12 084), Италии ‒ 242 149 (34 914), Пакистане ‒ 237 489 (4 922), Саудовской Аравии ‒ 220 144 (2 059), ЮАР ‒ 215 855 (3 502), Турции ‒ 207 897 (5 260), Франции ‒ 206 072 (29 936), Германии ‒ 198 504 (9 045), Бангладеш ‒ 172 134 (2 197), Колумбии ‒ 124 494 (4 606), Канаде ‒ 108 032 (8 765), Катаре ‒ 101 553 (138) и Китае ‒ 84 941 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

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