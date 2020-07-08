Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 8 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 884 799, смертей ‒ 545 398, а выздоровлений ‒ 6 487 720. В Украине же выявлено 50 414 инфицированных, зарегистрировано 1 306 смертей и 23 119 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 009 611 (смертей ‒ 131 594), Бразилии ‒ 1 668 589 (66 741), Индии ‒ 742 417 (20 642), России ‒ 699 749 (10 650), Перу ‒ 309 278 (10 952), Чили ‒ 301 019 (6 434), Великобритании ‒ 288 510 (44 602), Мексике ‒ 268 008 (32 014), Испании ‒ 252 513 (28 396), Иране ‒ 248 379 (12 084), Италии ‒ 242 149 (34 914), Пакистане ‒ 237 489 (4 922), Саудовской Аравии ‒ 220 144 (2 059), ЮАР ‒ 215 855 (3 502), Турции ‒ 207 897 (5 260), Франции ‒ 206 072 (29 936), Германии ‒ 198 504 (9 045), Бангладеш ‒ 172 134 (2 197), Колумбии ‒ 124 494 (4 606), Канаде ‒ 108 032 (8 765), Катаре ‒ 101 553 (138) и Китае ‒ 84 941 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 7 июля 2020 года стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина.

А 8 июля 2020 года ученые рассказали, как холод зимой повлияет на коронавирус.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
07.07.20 09:23

Что общего между коронавирусом, Дэном Брауном и снижением рождаемости

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего
08.07.20 18:11

Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 8 июля 2020 года

Главные новости за 8 июля 2020 года
08.07.20 19:00
317
Последние новости
08.07.20 21:26

Скончался ученый, установивший точное место Куликовской битвы
08.07.20 20:50

Стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции
08.07.20 20:03

На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой
08.07.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 июля 2020
08.07.20 19:00

Главные новости за 8 июля 2020 года
08.07.20 18:14

Владельцы недвижимости Донетчины заплатили более 45 миллионов гривен за «лишнюю» жилую площадь
08.07.20 17:20

Митрополит УПЦ рассказал, что грозит миру из-за разрушения семейных ценностей
Фото и Видео
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару
На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой
На киевских Позняках две компании устроили разборки со стрельбой
Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе
Сильный ветер повалил более полусотни деревьев в Одессе
Ветер сбивал с ног... Отдыхающих под Одессой накрыла песчаная буря
Ветер сбивал с ног... Отдыхающих под Одессой накрыла песчаная буря
Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер
Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер
Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети
Эпичная парковка харьковского водителя развеселила соцсети
Кличко похвастался фото своего сына-великана
Кличко похвастался фото своего сына-великана
Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком
Боевики мешают авиации тушить лесные пожары под Северодонецком
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.