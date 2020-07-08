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Канье Уэст идет в президенты США: рэпер озвучил свои предвыборные тезисы

Канье Уэст идет в президенты США: рэпер озвучил свои предвыборные тезисы

Главное: Рэпер Канье Уэст подтвердил, что идет в президенты США. Он озвучил основные тезисы своей программы.

Детали: 43-летний американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что будет баллотироваться в президенты США в этом году. Музыкант озвучил основные предвыборные тезисы, пообщавшись с изданием Forbes.

Артист сказал: «Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Дональд Трамп. Я буду баллотироваться как независимый кандидат».

Он заявил: «Дональд Трамп –  ближайший президент, который у нас был за многие годы, который позволил Богу быть частью диалога».

Канье Уэст признался: «Идея идти в президенты пришла ко мне в душе, когда я сочинял рэп».

Музыкант напомним, что «впервые рассказал о своей идее в 2015 году во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Vanguard Awards».

Также он сказал: «Я решил бороться за пост президента в 2020 году, потому что Бог сказал мне, что для этого пришло время».

Рэпер поведал: «Моим кандидатом на пост вице-президента станет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом предвыборной кампании будет простое «Да!».

Также он рассказал о своих советниках – это жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, ему музыкант «предложил стать главой космической программы».

При этом артист признался: «Я сосредоточен на защите Америки, в первую очередь, благодаря нашим прекрасными военным. Давайте сначала сосредоточимся на нас самих».

Он сказал, что не изучил вопрос международной политики и налогов: «Я изучу это с сильнейшими экспертами, которые служат Богу, и приду с наилучшим решением. Это мой ответ на все, что я еще не изучил».

Кроме этого Канье Уэст рассказал: «Коронавирус – не вина Китая. Это не вина китайцев. Они тоже божьи люди. Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он изменил мои взгляды, дал мне такие значительные перспективы. Моя мама преподавала английский в Китае, когда я был в пятом классе».

Он признался, что сам болел коронавирусом еще в феврале: «Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло. Я помню, кто-то сказал мне, что у рэпера Дрейка коронавирус, на что я ответил, что Дрейк не может болеть сильнее, чем я».

Также рэпер считает, что «вакцины – это печать дьявола, а те, кто хочет лечить коронавирус вакциной, на самом деле хотят чипировать людей».

Артист также пообещал «положить конец жестокости полиции, положить конец неразумным законам».

Дональд Трамп и Канье Уэст

Интересно, что принимая ставки на победителя будущих выборов в США, эксперты из авторитетной британской букмекерской компании William Hill считают фаворитом гонки Джо Байдена (1,73 к 1), за которым следует Дональд Трамп (2,3 к 1). На Канье Уэста сегодня ставили всего как 51 к 1.

Выборы в США

Минувшей зимой Канье Уэст выпустил неожиданный рождественский альбом Jesus is born (Иисус родился).

Прошлой осенью супруга артиста американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян крестила детей на своей исторической родине. Произошло это в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

В тему 5 июля 2020 года сообщалось, что Канье Уэст заявил о намерении побороться за пост президента США. Его идею уже поддержал изобретатель и миллиардер Илон Маск.

5 июня 2020 года стало известно, что Канье Уэст помог семье Джорджа Флойда, которого 25 мая убили полицейские Миннеаполиса. Он выделил круглую сумму жертвами копов.

Тэги: США, мир, культура, Дональд Трамп, рэп, выборы президента США, Канье Уэст

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