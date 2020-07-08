Львовянин привез домой из Африки опасную болезнь

Главное: Врачи обнаружили малярию у 46-летнего львовянина, который недавно вернулся из Уганды и жаловался на повышенную температуру.

Детали: Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали мужчину с малярией. Больной недавно вернулся из Африки, сообщает «Еспресо TV».



Заболевший — 46-летний мужчина, который недавно вернулся из Уганды. По словам главного эпидемиолога области Натальи Тимко, больной жаловался на повышенную температуру тела. Поскольку врач знал, откуда приехал пациент, его сразу обследовали на наличие малярии.



«Заболевание передается от комаров. Сейчас пациент лечится у нас, мы применяем специальные противомалярийные препараты. Это заболевание весьма непредсказуемо, может протекать от легкой формы и до летального исхода. В прошлом году пациент, который тоже приехал из Африки, умер от малярии, спасти его не удалось», — рассказала врач, добавив при этом, что окружающим заболевание не страшно, поскольку малярия передается только от комаров.

Справка: Малярия — инфекционное заболевание, которое вызывается паразитами, передающимися человеку при укусе инфицированными комарами. 80–90% смертельных исходов приходятся на случаи тропической малярии.

В тему: В декабре 2019 года в Ровенской области у 33-летнего мужчины была зафиксирована тропическая малярию.

В мае нынешнего года в Харькове у 20-летнего студента, который приехал в Украину на учебу в начале сентября минувшего года, обнаружили малярию. Сейчас он госпитализирован.

Напомним, что ученые придумали неожиданное средство от малярийных комаров.