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Лесные пожары на Луганщине забрали жизни пятерых человек

Лесные пожары на Луганщине забрали жизни пятерых человек

Главное: В Нацполиции рассматривают сразу три версии возникновения лесных пожаров на Луганщине. Авиация уже приступила к их тушению.

Детали: Национальная полиция Украины рассматривает сразу три версии возникновения пожара в Луганской области. В результате пожара погибли пять человек. Об этом во время доклада президенту Владимиру Зеленскому в оперативном штабе сообщил представитель полиции Луганской области, сообщает РБК-Украина.

«Выдвинуты три версии, одна из которых возможный поджог. Возможно и несколько, возможно один поджог. Это одна из версий», — заявил представитель полиции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент информация о жертвах пожара может быть не полной. «Только что был доклад ГСЧС, Нацполиции, председателя Военно-гражданской администрации. На сейчас есть информация, что пятеро людей погибли. Но пока это не полная информация. Будем надеяться, что больше жертв не будет», — заявил Зеленский.

По словам председателя Луганской ВГА Сергея Гайдая, в больнице сейчас находится 22 человека.

«Но в больнице тем, которые нуждаются в помощи всего два человека. Их из реанимации уже перевели просто в терапию. Дело в том, что пятый погибший — это буквально 2 часа назад нашли человека. Мы еще не можем сказать, что на 100% все обследовали. Еще вчера ночью это было опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому», — заявил Гайдай.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что авиация уже приступила к тушению лесных пожаров в Луганской области. Однако понимание со стороны боевиков отсутствует.

«У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по гашению пожара. Президент сегодня принял решение сейчас по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения — это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных „властей“ — с той стороны линии разграничения», — подчеркнул министр.

Глава МВД добавил, что до конца дня стоит задача локализировать все очаги.

В тему: В Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник масштабный лесной пожар, который охватил площадь в 60 га. Изначально к ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Позже стало известно, что лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией были уничтожены десятки жилых и дачных домов. Поступали сведения о погибших и раненых.

Также сообщалось, что спасатели не могут задействовать авиацию для их тушения из-за того, что боевики отказываются предоставить режим тишины.

Тэги: общество, происшествие, Луганская область, Северодонецк, лесные пожары, новости Украины

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