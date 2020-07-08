Стало известно, когда США официально выйдут из ВОЗ

Главное: США выйдут из ВОЗ 6 июля 2021 года. Об этом сообщают в ООН.

Детали: В среду, 8 июля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил через свою пресс-службу, что США выйдут из Всемирной организации здравоохранения 6 июля 2021 года. Решение на уровне Белого дома уже принято.

Генсек ООН рассказал, что его уведомили о выходе США из ВОЗ еще 6 июля.

Стоит напомнить, что США являются участником устава ВОЗ с 21 июня 1948 года.

При этому уточняется, что включение страны в было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения «с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из ВОЗ».

В ООН отмечают, что «указанные условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение финансовых обязательств».

Сейчас ВОЗ и ООН проверяют, были ли соблюдены все условия выхода США.

Накануне генсек ООН дал страшный прогноз по поводу нашего посткоронавирусного будущего.

В тему 19 мая 2020 года сообщалось, что Трамп опубликовал письмо к главе ВОЗ, в котором предупредил о прекращении финансирования организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет на себя обязательство «существенно улучшить» ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней.

Ранее, 8 апреля 2020 года, Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.