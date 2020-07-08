Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Курс гривны серьезно укрепился: данные на 8 июля 2020

Курс гривны серьезно укрепился: данные на 8 июля 2020

Главное: Курс украинской гривны значительно укрепился. Евро и доллар подешевели.

Детали: В среду, 8 июля, Национальный банк серьезно укрепил курс украинской гривны. Евро и доллар упали в цене.

Финансовый регулятор публикует свежие котировки валют на сегодня.

Так, американский доллар подешевел на 19 копеек – до 26,93 гривен.

Еще больше снизилась цена евро – сразу на 31 копейку – до 30,41 гривны.

Курсы валют на 8 июля 2020 года:

Курс валют

Стоит напомнить, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Он заявил: «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

После этого курс гривны снижался два дня кряду.

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла отставку.

В тему 6 июля 2020 года сообщалось, что  зарубежная пресса пишет, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия Украине грозит банкротство.

Тэги: евро, Национальный банк Украины, общество, доллар, гривна, экономика, курс валют, финансы, новости Украины

Комментарии

Статьи

06.07.20 09:29

Сборище мраЗЕй снова шьет намордник для украинских медиа

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
07.07.20 09:23

Что общего между коронавирусом, Дэном Брауном и снижением рождаемости

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск
07.07.20 11:51

«Туристический сезон мы… проспали»: туроператоры рассказали украинцам, как не испортить отпуск

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области

Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
08.07.20 07:58
Последние новости
08.07.20 07:58

Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
08.07.20 07:40

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели: стало известно, где ожидаются грозы
08.07.20 07:28

Курс гривны серьезно укрепился: данные на 8 июля 2020
07.07.20 22:35

Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
07.07.20 21:56

Ученые разгадали вековую тайну феномена «мертвой воды»
07.07.20 20:57

Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
07.07.20 20:14

Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
Фото и Видео
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Стали известны жуткие подробности гигантского пожара в Луганской области
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Появилось видео, на котором «засветились» подрывники автомобиля «Укрпочты»
Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
Огненный апокалипсис на Луганщине: сгорели десятки домов, погибли люди
Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
Президент одной из крупнейших стран мира заразился коронавирусом
Американский футболист подписал рекордный в истории спорта контракт на 503 миллиона долларов
Американский футболист подписал рекордный в истории спорта контракт на 503 миллиона долларов
На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»
На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
На Луганщине крупный лесной пожар подошел к поселку. Людей эвакуируют
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
Жертвами дождей в Японии стали десятки людей
«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России
«Слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
Британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.