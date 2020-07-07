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Ученые разгадали вековую тайну феномена «мертвой воды»

Ученые разгадали вековую тайну феномена «мертвой воды»

Главное: Ученые сумели решить загадку феномена «мертвой воды», который случился с кораблем «Фрам» во время Норвежской полярной экспедиции (1893-1896). Судно внезапно потеряло скорость и маневренность из-за волн, работающих как конвейерная лента.

Детали: Ученые из Университета Пуатье во Франции выяснили, почему в 1893 году корабль «Фрам» норвежского исследователя Фритьофа Нансена внезапно потерял скорость и способность маневрировать.

Как передает Phys.org, это произошло из-за волн, которые действуют, как лента конвейера. По словам исследователей, явление «мертвой воды» наблюдается во всех водоемах, где смешиваются воды с разной плотностью.

В результате возникает сильное сопротивление, которое носит название волнообразного торможения Нансена. Именно оно и останавливает корабли, несмотря на работающие двигатели.

Кроме того, влиять на скорость судна могут и те волны, которые образуются на границе раздела пресной и соленой воды.

Справка: Норвежская полярная экспедииция 1893-1896 годов на корабле «Фрам» преследовала цели исследования высоких широт Арктики и достижения географического Северного полюса. Руководитель ‒ Фритьоф Нансен. Экспедиция стала существенным прорывом в методах полярных исследований: впервые в мировой практике небольшая команда сознательно вморозила специально построенное экспедиционное судно в паковые льды с целью систематических комплексных исследований бассейна Северного Ледовитого океана. Нансеном и Ялмаром Йохансеном была предпринята попытка достижения Северного полюса на собачьих упряжках, в результате 6 апреля 1895 года они добрались до 86° 13.6’ с. ш., что было на тот момент абсолютным мировым рекордом.

Первая полярная экспедиция XIX века, в ходе которой не было потеряно ни одного человека.

В тему: 30 июня 2020 года мы писали, что ученые раскрыли тайну извержения подводных вулканов.

А 26 мая 2020 года сообщалось, что ученые раскрыли тайну астероида, убившего всех динозавров на Земле.

Тэги: экспедиция, ученые, общество, исследования, мир, исследователи, наука, Франция, тайна

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