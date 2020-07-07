Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 7 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 7 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 11 662 574, смертей ‒ 539 058, а выздоровлений ‒ 6 336 732. В Украине же выявлено 49 607 инфицированных, зарегистрировано 1 283 смерти и 22 193 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 948 397 (смертей ‒ 130 430), Бразилии ‒ 1 623 824 (65 487), Индии ‒ 719 664 (20 159), России ‒ 693 215 (10 478), Перу ‒ 305 703 (10 772), Чили ‒ 298 557 (6 384), Великобритании ‒ 287 291 (44 321), Мексике ‒ 261 750 (31 119), Испании ‒ 251 789 (28 388), Иране ‒ 245 688 (11 931), Италии ‒ 241 819 (34 869), Пакистане ‒ 234 509 (4 839), Саудовской Аравии ‒ 217 108 (2 017), Турции ‒ 206 844 (5 241), ЮАР ‒ 205 721 (3 310), Франции ‒ 204 597 (29 924), Германии ‒ 198 234 (9 031), Бангладеш ‒ 168 645 (2 151), Колумбии ‒ 117 412 (4 305), Канаде ‒ 107 815 (8 747), Катаре ‒ 100 945 (134) и Китае ‒ 84 889 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

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