Главные новости за 7 июля 2020 года

— За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Украине заразились еще 564 человека. В Минздраве готовятся ко второй волне.

— В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Министерства здравоохранения.

— В Луганской области на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар, который охватил площадь в 60 га. Огонь подошел к поселку, людей эвакуируют.

— Народный депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук в прямом эфире обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что тот в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал Верещук «находкой для российской пропаганды».

— На сегодняшний день свои границы для украинцев открыли 23 страны. Однако въехать туда могут лишь восемь категорий наших граждан.

— В ближайшее десятилетие на Земле появится новый коронавирус. Насколько он будет серьезным, пока не понятно.

— На Японию обрушились сильнейшие ливни. Уже погибли десятки людей.