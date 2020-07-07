В УПЦ рассказали, чему учит современных христиан подвиг Иоанна Крестителя

Главное: Корни ненависти к Церкви в том, что она обличает зло, как обличал его Иоанн Предтеча. Об этом рассказал митрополит УПЦ Лука.

Детали: В современном мире, где процветает подмена понятий, безразличие и оправдание греха, подвиг обличения зла святым Иоанном Предтечей особенно важен.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Иоанн Пророк был „утренней зарей“, предвещавшей начало прихода в мир Солнца Правды — Христа. Бог Своим пришествием явил нам Свет Правды для того, чтобы наши души больше никогда не ходили во тьме. Но „люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы“ (Иоан. 3:19). И для того, чтобы оправдать нечистоту и грязь человеческих сердец, сатана вложил им в ум подмену понятий. Черное они стали называть белым, а белое черным. И если кто-то считает иначе, то он — враг человечества, который недостоин жить на земле», — отметил митрополит Лука.

Он объяснил, что корни ненависти к Церкви в том, что она обличает зло, как обличал его Иоанн Предтеча.

«Глаз, который привык жить во тьме, не может без боли смотреть на дневной свет. Это ему причиняет страдание. Человек, который привык жить во тьме греха, ненавидит все чистое и святое. Потому что эта чистота обличает его собственную мерзость. Поэтому если ему не удается осквернить и вымазать в грязь эту белизну, он всеми силами пытается ее уничтожить. Так было всегда и так будет до скончания века. В этом кроется истинная причина ненависти сильных этого мира к нашей Матери-Церкви. Она повторяет всем служителям зла то же самое, что говорил когда-то Иоанн Пророк: «...покайтесь! ...порождения ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева Божия?», — напомнил владыка.

Он рассказал, что «после своей смерти Иоанн Предтеча продолжил проповедь покаяния в аду, среди тех, кто ушел туда, не дождавшись прихода в мир Христа Спасителя. И сегодня с Евангельских страниц он обращается к аду людских сердец, его глас вопиет в пустыне человеческого безразличия, напоминая о расплате за грехи на Страшном Суде».

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