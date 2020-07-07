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Генсек ООН дал страшный прогноз по поводу нашего посткоронавирусного будущего

Генсек ООН дал страшный прогноз по поводу нашего посткоронавирусного будущего

Главное: Генсек ООН Антониу Гутерриш спрогнозировал страшные последствия пандемии коронавируса. Он предрек миру длительную депрессию.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал неприятный прогноз по поводу будущего нашего мира в эпоху коронавируса. Его цитирует издание Aftonbladet.

По его словам, нашу цивилизацию ждут два сценария развития событий по завершении пандемии коронавируса.

Он считает: «Худший из этих путей предполагает глобальную депрессию, которая будет сопровождаться увеличением сегрегации и ксенофобии. Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия».

Генсек ООН говорит: «Каждая страна будет действовать самостоятельно: либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам. Можно будет ожидать наступления глобальной депрессии длиной в пять-семь лет».

При этом он привел и оптимистичный сценарий.

Антониу Гутерриш заявил: «Он предполагает успешный план всеобщего восстановления и предоставления помощи развивающимся государствам. Его воплощению в жизнь помогло бы появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев. Если так все и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию».

В тему 6 июля 2020 года британцы рассказали кое-что неожиданное о появлении коронавируса.

4 июля 2020 года стало известно, что ученые не на шутку обеспокоены долгосрочными симптомами COVID-19.

3 июля 2020 года сообщалось, что ученые из Бахрейна научились уничтожать коронавирус с помощью робота-полиглота.

Тэги: ООН, здоровье, мир, коронавирус, пандемия

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