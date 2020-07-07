В Австралии старушка умерла после «поцелуя» кошки

Главное: В Австралии женщина умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. У погибшей нашли смертельную бактерию.

Детали: В австралийском Мельбурне 80-летняя женщина скончалась после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Как пишут местные СМИ, ее госпитализировали в бессознательном состоянии, однако медики не сумели спасть ее жизнь.

В коме она пролежала девять дней.

Уже известно, что в организме погибшей нашли смертельную бактерию pasteurella multocida: она вызывает у человека бактериальный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Врачи говорят, что кошки могут быть ее переносчиками.

Ранее известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал о том, как болеют коронавирусом эти животные. По его словам, зараза не передается людям.

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