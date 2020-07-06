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Митрополит Антоний объяснил, чем опасны гадания и обряды на Ивана Купала

Митрополит Антоний объяснил, чем опасны гадания и обряды на Ивана Купала

Главное: Принимая участие в языческих гуляниях и гаданиях в день Рождества Иоанна Предтечи, человек перечеркивает свой путь ко спасению и веру. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Присоединяясь к народным гуляниям в праздник Рождества Иоанна Предтечи, человек заигрыванием с язычеством перечеркивает путь к своему спасению.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пророк Иоанн стал последним среди пророков, предсказывающих приход в мир Мессии. Он долго готовился к исполнению своего главного предназначения — проповеди еврейскому народу о пришествии Спасителя и своим аскетичным образом жизни положил начало монашеству». — отметил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний рассказал историю рождения пророка Иоанна Предтечи.

Во время царствия Ирода жил священник по имени Захария. И была у него жена, которую звали Елизавета. Супруги вели праведную и благочестивую жизнь. Будучи в преклонных летах, они не имели детей, так как Елизавета была бесплодна, отчего сильно сокрушались об этом.

Однажды во время каждения в святилище Захарии вдруг явился Ангел, который возвестил Захарии о том, что их молитвы услышаны и у супругов родится сын.

Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Христа и был по материнской линии Его родственником.

Первыми христианами была положена традиция празднования рождества Крестителя Господня, а с IV века праздник включили в христианский календарь.

Митрополит Антоний объяснил, откуда пошли традиции языческих празднований в этот день.

«Языческие традиции тяжело изживаются в народе. И этому есть объяснение. Человеку, из-за его приземленности, греховности и неразвитости, легче поклоняться миру видимому, примитивному, нежели тянуться вверх, к миру невидимому, возвышенному.

В ночь на Ивана Купалу (Купало — языческий бог плодов) наши предки-язычники праздновали день летнего солнцестояния. По старому стилю он выпадал на 23-24 июня, по новому — на 7 июля. Неосведомленные предки считали, что необходимо приносить жертвы божеству, ублажать его. Поэтому зажигали костры, юноши и девицы плясали вокруг него, гадали... Как результат — празднество похоти», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, православным христианам важно помнить, что «за привлекательной картинкой костров и гуляний стоит кощунственная вещь — оскорбление того, кто с горячим сердцем, неутомимой молитвой и проповедью подготовил мир к приходу Христа Спасителя. Присоединяясь к „народным гуляниям“, вы перечеркиваете путь к своему спасению».

Он посоветовал, что лучше сделать в этот день.

«В этот день постарайтесь чуть больше обычного сосредоточиться на молитве, вспомните славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна, его житие и возрадуйтесь его рождеству как началу явления миру Господа нашего Иисуса Христа», — сказал управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему только веры недостаточно.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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